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18:45, 17 мая 2025Спорт

Российские фигуристы обратились к главе МОК с просьбой

Фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к отбору Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой допустить их к отборочному турниру на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Сообщение доступно в Telegram-канале спортсменов.

«Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде», — заявили фигуристы. Они попросили Ковентри потребовать от Международного союза конькобежцев (ISU) официальных разъяснений причин их недопуска.

13 мая ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. В заявке были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В В список допущенных вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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