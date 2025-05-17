Российские фигуристы обратились к главе МОК с просьбой

Фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к отбору Олимпиады

Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой допустить их к отборочному турниру на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Сообщение доступно в Telegram-канале спортсменов.

«Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде», — заявили фигуристы. Они попросили Ковентри потребовать от Международного союза конькобежцев (ISU) официальных разъяснений причин их недопуска.

13 мая ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. В заявке были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В В список допущенных вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.