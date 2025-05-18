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15:12, 18 мая 2025Россия

Российские военные рассказали о страхе ВСУ применять технику в курском приграничье

RT: Российские морпехи отметили страх ВСУ применять технику в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

Морпехи из 177-го полка Вооруженных сил России (ВС РФ) отметили страх Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять технику в приграничье Курской области. Об этом российские военные рассказали в интервью RT.

По словам собеседников телеканала, противник стал намного реже использовать тяжелую военную технику, хотя и не оставляет попыток прорваться и закрепиться в приграничных районах российского региона.

Боец с позывным Маяк заявил, что российским военным удалось сломить и морально уничтожить противника. В результате солдаты и техника ВСУ все чаще стали попадать под удары ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные в приграничных районах Курской области наносят на карту координаты трофейной украинской техники для дальнейшей эвакуации. На ней уже появились сотни единиц военной техники ВСУ.

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