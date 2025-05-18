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22:23, 18 мая 2025Россия

В результате атаки БПЛА сгорел дом главы района

В результате атаки БПЛА сгорел дом главы Глушковского района Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Глушково Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сгорел дом главы Глушковского района Павла Золотарева. Об этом сообщило сообщество «Новости Теткино» в социальной сети «ВКонтакте».

«При атаке беспилотников на Глушково сгорел дом главы администрации Глушковского района Павла Золотарева», — говорится в сообщении.

На приложенной фотографии запечатлен дым на крыше здания. На втором снимке видно, что верхняя часть дома сгорела.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Белгородскую область после переговоров Москвы и Киева. Повреждения зафиксированы в ряде населенных пунктов российского региона.

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