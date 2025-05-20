Арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптоигры Blum оспорили

Защита подала жалобу на арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса

Адвокаты обжаловали меру пресечения, избранную бывшему главе криптобиржи Binance в СНГ и сооснователю криптоигры Blum Владимиру Смеркису, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Замоскворецкий суд Москвы, который принял решение об аресте бизнесмена, поступила апелляционная жалоба защиты. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

О заключении Смеркиса под стражу стало известно 18 мая. Фабула уголовного дела неизвестна, но обвинения могут быть связаны с его предыдущими проектами, на которых клиенты потеряли не менее 15 миллионов долларов.

В 2017 году Смеркис создал криптовалютный инвестиционный фонд The Token Fond. Там вкладчики за криптовалюту покупали внутренний токен TKN в надежде увеличить доходы, как обещал владелец. Проект собрал восемь миллионов долларов и внезапно закрылся год спустя.

Другой проект Смеркиса — Tokenbox — получил семь миллионов долларов инвестиций. Токен TBX вышел на торги на двух биржах, однако почти моментально обесценился и исчез.

В Blum игрокам предлагалось ловить («тапать») падающие снежинки и получать игровую валюту для ее дальнейшей конвертации в реальные деньги. Однако до сих пор получить рубли не получается.

Команда Blum уже заявила, что Смеркис больше не имеет отношения к проекту.

В 2024 году стала популярна игра Hamster Kombat. По сюжету, хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, кликая на картинку и зарабатывая деньги. Последующая раздача токенов стала самой большой в истории индустрии, но не удовлетворила многих пользователей, рассчитывавших, что получат больше, чем им было в итоге начислено.