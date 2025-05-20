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16:50, 20 мая 2025Культура

Лолиту заподозрили в оскорблении Киркорова

Лолиту Милявскую заподозрили в оскорблении Филиппа Киркорова со сцены
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская пообщалась с фанатами во время концерта и вызвала споры в сети. Видео, снятое во время выступления артистки, публикует Telegram-канал «Звездач».

«Любое говно, облаченное в перья и стразы, всегда имеет успех», — заявила Лолита со сцены, вызвав смех у зрителей. Контекст фразы не уточняется. Тем не менее, комментаторы сразу же предположили, что речь идет о народном артисте России Филиппе Киркорове, который любит эпатажные образы.

В феврале Милявская назвала Киркорова предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке». По словам певицы, ее некогда близкий друг предал коллег, поскольку занят только сохранением «собственной короны». Вскоре артист признался в любви к Лолите, а она заявила, что давно перестала на него злиться.

Вот это да!
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