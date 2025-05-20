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18:27, 20 мая 2025Экономика

Москвичи установили диван на самокаты и поплатились

Подростки в Москве установили диван на самокаты и получили штраф
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Москвы установили диван на два электросамоката, посадили на него людей и поехали. Об этом сообщает издание Baza.

Средство передвижения заметили на Пулковской улице. Очевидцы рассказали, что кто-то выкинул диван, и его заметили подростки. Они поставили его на два самоката, посадили в центр своих друзей и поехали.

Сервис кикшеринга Whoosh оштрафовал москвичей. Два нарушителя получили по пять тысяч рублей штрафа из-за нецелевого использования самокатов. В сервисе попросили горожан быть внимательными и ответственными при управлении электросамокатом.

Ранее в Челябинске увезли все арендные электросамокаты. Предполагалось, что массовый блок был связан с нарушением правил для средств индивидуальной мобильности (СИЗ) — на них не установили госномера нового образца.

Вот это да!
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