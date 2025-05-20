ТАСС: Операторы дронов научатся поражать БЭК на VR-тренажерах

Операторы дронов научатся поражать безэкипажные катера (БЭК) на VR-тренажерах. Об этом со ссылкой на компанию «Виртуальные тренажерные системы "Эра"» сообщает ТАСС.

Обучение проводится на VR-тренажерах «Небо-22».

«Модуль [по поражению безэкипажных катеров FPV-дронами] сейчас находится в разработке, к тестированию приступим в ближайшие недели. А борьба с другими дронами в воздухе уже имеется на наших тренажерах и это направление развивается совместно с профильными центрами обучения», — сказали в компании.

Там добавили, что в тренажер встроены цифровые двойники практически всех беспилотников, используемых в зоне специальной военной операции, а соответствующее оборудование поставлено в профильные учебные центры.

В феврале бывший летчик Военно-воздушных сил Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма в беседе с агентством заявила, что тренажер российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который представили на Aero India 2025, позволяет получить опыт управления самолетом.

В октябре Минобороны России рассказало о разработке VR-тренажера по тактической медицине.