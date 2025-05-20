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21:53, 19 мая 2025Россия

Песков назвал условие для посредничества по украинскому конфликту

Песков: Посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от сторон
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Желающие выступить посредником по Украине должны соблюсти одно условие — они должны находиться на одинаковой дистанции от сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Кадры беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

«Реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — пояснил чиновник.

Ранее Песков заявил, что президент США Дональд Трамп занял нейтральную позицию по Украине, в то время как основная траектория работы Европы направлена на то, чтобы склонить Трампа на свою сторону и «обломать» Россию во всем.

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