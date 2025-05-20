Россиянам дали советы при покупке комнаты в общежитии

Риелтор Бендриков: Покупая комнату в общежитии, убедитесь, что нет долгов по ЖКУ

Комнаты в общежитиях стоит покупать лишь после проведения тщательной проверки — в противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Советы на этот счет россиянам дал эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с aif.ru.

Специалист отметил, что при покупке комнаты в общежитии стоит учитывать тот факт, что в некоторых из них нельзя даже установить микроволновую печь, поскольку в комнатах есть ограничения по мощности электросети. Тем, кого это не останавливает, он порекомендовал получить согласие на сделку всех собственников комнаты, так как практически всегда речь идет о долевой собственности. В случае, если владельцев несколько, продавец должен сначала предложить жилье им, получить отказ, заверить его у нотариуса, и лишь затем выставлять объект на продажу, объяснил Бендриков.

Второй шаг — запросить у владельца объекта документы об отсутствии арестов, залогов, обременений, а также задолженностей по ЖКУ. «В практике встречал ситуацию, когда сумма долга за ЖКУ была равна стоимости самой комнаты. Чтобы не получить двойной платеж, объект надо проверять, запрашивать актуальные справки из управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», — поделился информацией эксперт. Помимо этого, необходимо проверить, не является ли владелец банкротом, иначе даже проданная комната может попасть в банкротную массу и уйти на погашение долгов кредиторам. Важно также с помощью выписок из домовой книги убедиться, что в комнате не зарегистрированы люди, которые отбывают срок в тюрьме либо те, кто уже ушел из жизни. Наконец, риелтор призвал запросить у собственника оригиналы паспорта, выписки из ЕГРН, документа, подтверждающего право собственности, а также справку из ПНД, которая говорит о дееспособности владельца продаваемого объекта.

При этом Бендриков предупредил, что приобрести комнату можно не в любом общежитии. Запрет касается комнат в общежитиях, которые предназначены для студентов или сотрудников различных учреждений. Стать законным владельцем квадратных метров удастся, только если их приватизировали и перевели в категорию жилых.

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