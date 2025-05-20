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11:05, 20 мая 2025Наука и техника

Стало известно о «прыгающих друг на дружку» в танках Leopard

Эксперт Суворов: Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Экипаж в танках Leopard чувствует себя некомфортно. Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта, кандидата технических наук и полковника запаса Сергея Суворова.

По его словам, последние модификации Leopard получили дополнительную броню, поэтому члены экипажа — механик-водитель, наводчик и командир — залезают в танк по очереди через командирский люк. «Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — сказал Суворов.

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Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, как эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Тогда же госкорпорация сообщила об обнаружении серьезных уязвимых мест в защите танка Leopard 2.

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