Россия утратила статус главного авторынка для Китая

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию рухнули почти в два раза

По итогам первых четырех месяцев 2025 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию упали на 47,2 процента в годовом выражении, до 1,9 миллиарда долларов, причем в апреле зафиксировано падение на 16,2 процента по отношению к марту. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

Поставки грузовиков за тот же период рухнули в 4,9 раза, до 146,5 миллиона долларов, а отдельно в апреле зафиксировано снижение на 16,9 процента по отношению к марту, который пока остается лучшим по экспорту.

В связи с такими результатами Россия утратила статус главного автомобильного рынка для Китая, опустившись на четвертое место. Лидером по закупкам стала Бразилия, далее идут Бельгия и Мексика.

Продажи легковых автомобилей в России снижаются с начала года. За первые четыре месяца падение составило 26 процентов в годовом выражении (346,4 тысячи новых автомобилей).

Большее снижение импорта из Китая объясняется затовариванием складов, так как дилеры не могут распродать завезенные до января машины. Главными причинами такой тенденции аналитики называют повышение цен, которое сделало автомобили менее доступными. С обвалом в продажах сталкиваются и отечественные производители, так, в «АвтоВАЗе» результат за апрель оказался в полтора раза хуже, чем годом ранее.