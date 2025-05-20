В Европе захотели обложить налогами посылки из Китая

FT: Евросоюз захотел ввести налог в два евро на посылки из китайских магазинов

Евросоюз захотел ввести налог в два евро на посылки из китайских магазинов. Об этом сообщает Financial Times.

Ввести такой сбор предложил комиссар по торговле Марош Шефчович. Новый сбор покроет расходы на дополнительные таможенные проверки, а оставшиеся деньги будут направлены в бюджет ЕС. Как отмечают авторы проекта, более 90 процентов посылок в Европу поступают из Китая — это порядка 4,6 миллиарда товаров.

«Огромный поток посылок представляет собой совершенно новую проблему: контроль, безопасность, обеспечение надлежащего соблюдения стандартов, Этот импорт создает огромную нагрузку на таможенников. Я бы не рассматривал эту меру как налог, это просто компенсация затрат», — отметил Шефчович.

Чиновники Еврокомиссии надеются, что таможенный сбор станет одним из вариантов дополнительных поступлений в бюджет ЕС. Сейчас комиссия находится под давлением, требуя найти прямые источники финансирования для погашения совместного займа, использованного для создания ее фонда восстановления экономики после Covid в размере 800 миллиардов евро. Эти сборы не принесут много, но для объединения важна любая мелочь, отметил знакомый с ситуацией источник.

В начале года Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Евросоюза из-за угрозы распространения ящура. Запрет распространяется на ввоз, в том числе колбас, ветчины, хамона и сыров. В результате таможенникам пришлось возвращать посылки с деликатесами из Европы назад отправителям.