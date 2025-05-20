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07:46, 20 мая 2025Мир

В МИД РФ ответили на заявления Украины о мирном урегулировании

Мирошник: Переговоры в Стамбуле не снизили интенсивность ударов ВСУ по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявления Киева о якобы стремлении к мирному урегулированию. Об этом он написал в Telegram-канале.

Мирошник ответил на заявления Украины о мирном урегулировании и подчеркнул, что переговоры не снизили интенсивность ударов Вооруженных сил страны (ВСУ) по России.

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«Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысило 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала российско-украинских переговоров согласуют обе стороны.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая. Местом проведения встречи был выбран турецкий Стамбул.

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