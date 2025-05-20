В ВСУ создали первую штурмовую мотоциклетную роту

В 425 ОШП «Скала» создали первую в истории ВСУ штурмовую мотоциклетную роту

В составе 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» была создана первая в истории Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовая мотоциклетная рота. Ее основные задачи — стремительно прорываться к позициям противника, выполнять штурмовые действия и быстро менять направление удара, видео об этом опубликовано на YouTube-канале ОШП.

На кадрах запечатлены тренировки по вождению, стрельбе в движении и тактике, которые бойцы отрабатывают по 14 часов в день.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Карен на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению. Как рассказал его командир с позывным Бад, в результате этого подорвались две единицы украинской военной техники.