Захарова: Спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры с РФ провалился

Спектакль президента Украины Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры с Россией в Стамбуле провалился. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Вот это да!

По ее словам, представители Украины пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, прибывшую 15 мая в Турцию. Она заключила, что план Киева состоял в том, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. Захарова сделала вывод, что «устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился».

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что произойдут серьезные изменения в урегулировании конфликта на Украине. Он назвал условие для выхода из урегулирования по Украине и подчеркнул, что отступит, если перемен не случится.

До этого посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявления Киева о якобы стремлении к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что переговоры не снизили интенсивность ударов Вооруженных сил страны по России.