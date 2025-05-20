Спектакль президента Украины Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры с Россией в Стамбуле провалился. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, представители Украины пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, прибывшую 15 мая в Турцию. Она заключила, что план Киева состоял в том, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. Захарова сделала вывод, что «устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился».
Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что произойдут серьезные изменения в урегулировании конфликта на Украине. Он назвал условие для выхода из урегулирования по Украине и подчеркнул, что отступит, если перемен не случится.
До этого посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявления Киева о якобы стремлении к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что переговоры не снизили интенсивность ударов Вооруженных сил страны по России.