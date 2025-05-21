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13:59, 21 мая 2025Россия

Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении 30 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Над Орловской областью уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, на местах уже ведутся оперативные проверки. Повреждений и пострадавших нет. Точное место уничтожения дронов глава области не уточнил.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В ночь на 21 мая ВСУ пытались атаковать девять регионов России, над которыми сбили 127 беспилотников. Под удар, помимо Орловской области, попали Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области. Утром 21 мая над Орловской областью сбили еще 16 украинских БПЛА.

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