Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении 30 украинских БПЛА

Над Орловской областью уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, на местах уже ведутся оперативные проверки. Повреждений и пострадавших нет. Точное место уничтожения дронов глава области не уточнил.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В ночь на 21 мая ВСУ пытались атаковать девять регионов России, над которыми сбили 127 беспилотников. Под удар, помимо Орловской области, попали Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области. Утром 21 мая над Орловской областью сбили еще 16 украинских БПЛА.