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12:27, 21 мая 2025Наука и техника

На Западе заметили проблему у российского истребителя украинских дронов на базе Як-52

The Aviationist: Российский истребитель дронов Як-52Б2 имеет проблему
Иван Потапов
Иван Потапов
ЯК-52

ЯК-52. Фото: AlexeyMartyishkin / wikipedia

Российский истребитель дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Як-52Б2 может иметь один недостаток, замечает западный журнал The Aviationist.

В публикации отмечается, что в переоборудованном учебно-тренировочном самолета Як-52 для уничтожения дронов используется ружье «Сайга» 12-го калибра, закрепленное под правым крылом, и гиростабилизированная оптико-электронная система типа PEGRAM S400, смонтированная под левое крыло.

«Перезарядка ружья "Сайга-12" остается проблемой, поскольку, если для этой цели не предусмотрен специальный магазин большой емкости, экипажу придется сажать самолет после каждых нескольких выстрелов и вручную перезаряжать ружье. Однако сидящий сзади член экипажа может также нести штурмовую винтовку — или еще одну "Сайгу-12" — для поражения большего количества беспилотников», — пишет издание.

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Ранее «Российская газета» заметила, что появилось видео с истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52.

Также в мае Telegram-канал «Военный Осведомитель» рассказал, что одно из российских опытно-конструкторских бюро представило модификацию легкомоторного истребителя дронов Як-52Б2 на базе учебно-тренировочного самолета Як-52.

В августе РИА Новости со ссылкой на разработчика Опытно-конструкторского бюро «Авиастроитель» Дмитрия Мотина сообщило, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

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