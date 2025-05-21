Огромный вертолет заметили над крышами жилых домов в российском городе и сняли на видео

В Сочи огромный вертолет заметили над жилой застройкой и сняли на видео

Огромный вертолет заметили в Сочи над жилой застройкой. Снятый горожанами видеоролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно летательный аппарат в нескольких метрах над многоэтажками. Он медленно летит от одного дома к другому, вертолет несет привязанную к нему на тросе бетонную балку.

По данным канала, затем вертолет сбросил балку по дворе. Сопровождавший операцию шум разбудил жителей. Выяснилось, что на видео попали учения МЧС.

Вероятно, на кадрах запечатлен Ми-26 — крупнейший из серийно выпускаемых транспортных вертолетов. Его часто используют для перевозки крупногабаритных грузов методом внешней подвески.

Ранее в Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Robinson. На опубликованных кадрах снято место его приземления. На них видны сильные повреждения, полученные вертолетом.