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18:12, 21 мая 2025Путешествия

Пассажир самолета упал на пол и забился в судорогах в российском аэропорту

Пассажир рейса из Антальи упал с приступом эпилепсии в аэропорту Оренбурга
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Крыша ТурДома»

Пассажир международного рейса упал на пол и забился в судорогах в российском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «ТурДом».

Уточняется, что мужчина следовал из Антальи и перенес приступ эпилепсии по прибытии в Оренбург. «Выгрузили из самолета, полчаса людей держали перед паспортным контролем. Мужчине стало плохо, он упал на пол», — сообщила подписчица канала.

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Первую помощь мужчине оказала женщина-медик, которая была среди пассажиров, также она вызвала скорую. Через полчаса появилась медсестра аэропорта и сотрудники службы безопасности.

«Усложнить людям проход границы, получение багажа, сделать еще один дополнительный досмотр в тесном помещении — пожалуйста. А скорой за час так и не дождались», — отметила читательница.

Ранее сообщалось, что из самого большого международного аэропорта России, Шереметьево, массово бегут сотрудники. В основном бросились увольняться специалисты досмотра пассажиров и персонала, а также работники внутренней безопасности.

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