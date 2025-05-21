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14:03, 21 мая 2025Россия

Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

Житель Удмуртии получил удар током на рыбалке, спасти его не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Житель Удмуртии получил удар током на рыбалке. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

Обгоревшее тело мужчины нашли на обочине проселочной дороги. Рядом с ним лежало то, что осталось от удочки — у нее обгорело лакокрасочное покрытие.

Предположительно, во время рыбалки россиянин задел удочкой линию электропередачи. Если изложенная версия событий верна, то мужчина получил удар в 110 тысяч вольт, отмечает канал.

Ранее 40-летнему жителю Волгограда удалось выжить после удара током в 27 тысяч вольт. Он схватился за трос, который был под напряжением. Мужчину экстренно госпитализировали, домой он вернулся только через полтора месяца.

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