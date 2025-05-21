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07:33, 21 мая 2025Россия

Стала известна возможная цель удара ВСУ по Орловской области

«24 канал»: ВСУ могли атаковать беспилотниками завод в Болхове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками завод полупроводниковых приборов в городе Болхов в Орловской области. Об этом сообщает телеканал «24 канал».

В сети утверждают, что в результате удара на территории завода произошел пожар. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В ночь на среду, 21 мая, украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую область. Местные власти сообщали о перехвате 37 летательных аппаратов над регионом.

Атаке также подверглись Калужская и Тульская области.

Как уточнили в Минобороны, в общей сложности за ночь над регионами России сбили 127 беспилотников.

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