Стала известна возможная цель удара ВСУ по Орловской области

«24 канал»: ВСУ могли атаковать беспилотниками завод в Болхове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками завод полупроводниковых приборов в городе Болхов в Орловской области. Об этом сообщает телеканал «24 канал».

В сети утверждают, что в результате удара на территории завода произошел пожар. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В ночь на среду, 21 мая, украинские беспилотники пытались атаковать Орловскую область. Местные власти сообщали о перехвате 37 летательных аппаратов над регионом.

Атаке также подверглись Калужская и Тульская области.

Как уточнили в Минобороны, в общей сложности за ночь над регионами России сбили 127 беспилотников.