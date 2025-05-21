Стало известно о докладах ВСУ в Киев об «успехах» в Курской области

Командиры ВСУ докладывают Киеву об успехах в освобожденной ВС РФ Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) докладывает руководителям в Киеве о якобы успехах в сдерживании российских войск в Курской области, хотя регион уже полностью освобожден ВС РФ. Об этом заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Из докладов следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что фактические данные об обстановке в российском регионе доходят до высшестоящих командиров ВСУ с серьезной задержкой, кроме того, замалчиваются реальные потери в рядах украинских войск на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ пытались вести боевые действия в районе населенного пункта Теткино в Курской области даже во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.