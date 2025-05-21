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18:39, 21 мая 2025Путешествия

Туристы превратили пляж европейского города в наркопритон

DM: Жители Борнмута пожаловались на превративших пляж в наркопритон туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ioannis Alexopoulos / Globallookpress.com

Наглые отдыхающие превратили пляж тихого европейского города в наркопритон. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Как пишет источник, пожилые жители Борнмута, Великобритания, боятся выходить вечером на улицу из-за одичавших туристов, которые облюбовали местный пляж. По их сообщениям, молодые люди мочатся на хижины, вдыхают воздушные шары с закисью азота и проворачивают сделки с запрещенными веществами у всех на виду.

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«В Борнмуте один из самых красивых пляжей, лучше, чем в Испании и других странах Европы. Но людей здесь просто не контролируют», — пожаловался местный житель. По мнению многих, полицейских не хватает на улицах города, а за сообщения о мелких кражах из точек общепита они могут даже не взяться.

Бывший мэр Борнмута Энн Филер отметила, что город стал больше похож на «помойку» из-за сломанных скамеек, граффити, зарослей кустарника и витающего в воздухе запаха конопли. «Все, чего я хочу, — это чтобы город снова выглядел чистым и опрятным как для местных жителей, так и для всех туристов, которые сюда приезжают», — заявила она.

Филер напомнила, что этот приморский город на берегу Ла-Манша когда-то был гордым викторианским курортом и до сих пор является популярным местом для отдыха. В прошлом году здесь открылся элитный ресторан Ivy, однако малый бизнес несет убытки из-за регулярных налетов молодежи.

Ранее жители Испании также столкнулись с ежедневными актами вандализма. Один мужчина сфотографировал, как четверо туристов помочились у забора на тротуаре в районе пляжа Плайя-де-Пальма прямо на глазах у детей.

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