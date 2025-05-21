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08:19, 21 мая 2025Мир

В Европе рассказали о послании Трампа в разговоре с Зеленским

NYT: Трамп послал сигнал Европе, что США не присоединятся к санкциям против РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Трамп во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским послал сигнал Европе, что Соединенные Штаты не присоединятся к санкциям против России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Несколько европейских чиновников заявили, что послание, которое они вынесли из звонка, заключалось в том, что им не следует ожидать, что Соединенные Штаты присоединятся к ним в ближайшее время в оказании дополнительного финансового давления на [президента России Владимира] Путина», — говорится в материале.

Отмечается, что в рамках той же беседы Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны самостоятельно добиться мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока взвешивает, какие действия предпринять после того, как Европейский союз и Великобритания ввели новые санкции в отношении России. Он ответил на вопрос о возможности введения ограничений со стороны США фразой: «Посмотрим».

После призыва Владимира Зеленского ужесточить санкции против России американский лидер подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. Он также добавил, что это будет завесить от действий России.

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