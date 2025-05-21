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02:10, 21 мая 2025Россия

В МИД России сделали прогноз об автоматической отмене санкций ЕС после конфликта

МИД РФ: ЕС не хочет признать, что санкции провалились и навредили его экономикам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Страны Евросоюза не хотят признавать, что санкции против России провалились и, более того, навредили их экономикам. Такое заявление сделал в разговоре с «Известиями» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Они не хотят нести ответственность перед своим населением за это. В своем санкционном угаре они сами себе кажутся важными и на что-то влияющими», — отметил дипломат.

Масленников также сделал прогноз об автоматической отмене санкций ЕС после урегулирования украинского конфликта. По его оценке, это не произойдет автоматически.

«Сегодня наиболее последовательными противниками ужесточения санкций против РФ со стороны ЕС выступают Венгрия и Словакия, однако их влияния недостаточно для того, чтобы полностью остановить санкционную политику Брюсселя», — заключил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп резко ответил на призывы украинского президента Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. «Это будет мое решение, ничье больше», — сказал он.

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