Телеканал RT создал хронику президентства Зеленского с невыполненными обещаниями

Телеканал RT опубликовал ролик, приуроченный к шестилетию со дня инаугурации украинского президента Владимира Зеленского и описывающий хронику его правления за эти годы. Видео размещено на сайте издания.

Видео длится почти две минуты. Телеканал напомнил, что при вступлении в должность Зеленский пообещал прекратить конфликт в Донбассе, принести стране новую жизнь, не делить ее жителей на «правильных» и «неправильных», а также обеспечить Украине путь в Европу. Вместе с тем в видео отмечается, что заявления Зеленского обернулись масштабным военным конфликтом, привели к притеснению русскоязычных жителей и насильственной мобилизации в стране.

Кроме того, в описании к ролику RT указал, что срок полномочий Зеленского истек год назад, однако политик остается у власти, все глубже втягивая страну в зависимость от внешнего управления.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что Владимир Зеленский нарушил все предвыборные обещания.