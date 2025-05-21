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09:03, 21 мая 2025Интернет и СМИ

В СМИ создали хронику президентства Зеленского

Телеканал RT создал хронику президентства Зеленского с невыполненными обещаниями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Телеканал RT опубликовал ролик, приуроченный к шестилетию со дня инаугурации украинского президента Владимира Зеленского и описывающий хронику его правления за эти годы. Видео размещено на сайте издания.

Видео длится почти две минуты. Телеканал напомнил, что при вступлении в должность Зеленский пообещал прекратить конфликт в Донбассе, принести стране новую жизнь, не делить ее жителей на «правильных» и «неправильных», а также обеспечить Украине путь в Европу. Вместе с тем в видео отмечается, что заявления Зеленского обернулись масштабным военным конфликтом, привели к притеснению русскоязычных жителей и насильственной мобилизации в стране.

Кроме того, в описании к ролику RT указал, что срок полномочий Зеленского истек год назад, однако политик остается у власти, все глубже втягивая страну в зависимость от внешнего управления.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что Владимир Зеленский нарушил все предвыборные обещания.

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