Лавров призвал равняться на Путина

Лавров: Мы равняемся на Путина, его умению справляться с нагрузкой надо учиться

Президент России Владимир Путин справляется с колоссальной физической и моральной нагрузкой, и его умению преодолевать трудности стоит поучиться. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Я бы все-таки сказал, что мы все равняемся на президента. Вот уж у кого график, так это у него, не позавидуешь. Но то, как он справляется со всеми вот этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам надо учиться», — ответил дипломат на вопрос журналиста о том, как он выдерживает такой напряженный график работы.

Ранее Путин вручил министру иностранных дел высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

До этого Лавров похвалил российского лидера за умение вести честную дипломатию. «Президент Путин — однозначно приверженец честной и прямой дипломатии. Он всегда разговаривал, продолжает разговаривать и готов разговаривать со всеми, в том числе и с лидерами стран Запада, которые обвиняют его во всех грехах», — сказал министр.

