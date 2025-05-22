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14:26, 22 мая 2025Моя страна

«Падающий» памятник установят на Урале

В Екатеринбурге установят посвященный поэту Борису Рыжему необычный памятник
Екатерина Ештокина

Фото: Алина Шешеня / «Администрация города Екатеринбурга»

На Урале решили установить необычный «падающий» памятник. Об этом сообщила администрация Екатеринбурга во «Вконтакте».

В городе состоялся конкурс, в котором приняли участие 18 авторов из разных регионов России. Они представили 23 идеи памятника, посвященного поэту Борису Рыжему.

В результате жюри сделало выбор в пользу проекта Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева, которые предложили к реализации эскиз с парящим над своими рукописями литератором.

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Скульптурное сооружение поставят в сквере, получивший одноименное название в минувшем году в честь 50-летия со дня рождения Рыжего. Там же намерены проводить экскурсии.

Ранее в мае в России художник нарисовал картину на дереве и привлек внимание очевидцев. Жители Уфы в парке Уфимское ожерелье заметили мужчину, который изобразил пейзаж на растении.

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