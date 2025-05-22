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08:26, 22 мая 2025Россия

Пролет беспилотника с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем сняли на видео

Появились кадры полета дрона с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пролета беспилотника, который, как утверждается, нес на себе осколочно-фугасную бомбу, над Московской областью. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден беспилотник самолетного типа, который пролетает в небе. Вместе с этим слышен звук жужжания, который характерен для работы мотора летательных аппаратов.

Согласно неофициальным данным, ВСУ для массового налета на регионы России в ночь на 22 мая использовали беспилотника типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами. На каждом из дронов, по предварительной информации, была нанесена свастика.

Ночью 22 мая Украина за пять часов выпустила по России свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 35 — сбили над Московским регионом. Еще 14 перехватили над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской, по 3 — над Липецкой и Смоленской областями, 1 — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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