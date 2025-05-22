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16:55, 22 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на сообщение об опасениях Запада из-за российских ядерных ракет

Депутат Заварзин: У России есть оружие, которое страна еще не применяла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У России есть оружие в обычном снаряжении, которое Вооруженные силы страны еще не применяли, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщение западного издания Military Watch Magazine (MWM) о том, что новая российская ракета класса «воздух-воздух» с ядерной боевой частью сможет сбивать целые эскадрильи противника.

«Пусть беспокоятся. У нас есть очень много всего. И я не говорю даже про ядерное оружие. Есть оружие и в обычном снаряжении, которое мы еще не применяли. И это не то что мы кому-то угрожаем, нам все угрожают», — сообщил Заварзин.

Ранее в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM) заявили, что новая российская ракета класса «воздух-воздух» с ядерной боевой частью, которую якобы начали принимать на вооружение, сможет сбивать целые эскадрильи противника.

В отчете разведывательного управления Вооруженных сил США отмечают, что Воздушно-космические силы России якобы начали принимать на вооружение новые ракеты с ядерной боеголовкой. В публикации допустили, что новый боеприпас — это разновидность ракеты большой дальности Р-37М. Автор допустил, что оружие позволит одному самолету нейтрализовывать целые эскадрильи летательных аппаратов противника.

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