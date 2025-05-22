Трофей Кубка России лопнул на заводе

Трофей Кубка России по футболу лопнул на заводе, где его изготавливали

Трофей Кубка России по футболу лопнул на заводе, где его изготавливали. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

По информации источника, серьезные повреждения получила хрустальная чаша с серебряными элементами. Кубок распался на несколько частей, после чего его придется производить заново. Отмечается, что трофей должны были передать Российскому футбольному союзу 23 мая, однако после инцидента сроки могут поменяться.

Финал Кубка России по футболу пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». За титул поспорят московский ЦСКА и «Ростов».

Стоимость билета стартует от 600 рублей. Самый дорогой билет, находящийся в продаже, стоит 12 тысяч. Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика (Fan ID).