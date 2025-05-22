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13:15, 22 мая 2025Спорт

Трофей Кубка России лопнул на заводе

Трофей Кубка России по футболу лопнул на заводе, где его изготавливали
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трофей Кубка России по футболу лопнул на заводе, где его изготавливали. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

По информации источника, серьезные повреждения получила хрустальная чаша с серебряными элементами. Кубок распался на несколько частей, после чего его придется производить заново. Отмечается, что трофей должны были передать Российскому футбольному союзу 23 мая, однако после инцидента сроки могут поменяться.

Финал Кубка России по футболу пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». За титул поспорят московский ЦСКА и «Ростов».

Стоимость билета стартует от 600 рублей. Самый дорогой билет, находящийся в продаже, стоит 12 тысяч. Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика (Fan ID).

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