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16:17, 22 мая 2025Наука и техника

В России испытали новую радиостанцию для бронетехники

«Росэл» завершил испытания радиостанции шестого поколения для бронетехники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Холдинг «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, предназначенной для установки в бронетехнику. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«"Ростех" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи», — рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что ранее радиостанции шестого поколения разработки концерна «Созвездие» (входит в «Росэл») устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация станции предназначена для установки в бронетанковое вооружение и другую военную технику.

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В феврале «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции испытали устройство межсетевой ретрансляции «Метафора», которое объединяет различные радиостанции в сеть и решает проблемы совместимости.

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