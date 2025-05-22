В России назвали цель участившихся атак беспилотников ВСУ

Сенатор Джабаров: Участившиеся атаки БПЛА ВСУ — провокация

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) призваны спровоцировать Россию на жесткий ответ для того, чтобы страна выглядела агрессором в глазах всего мира, считает сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что это делается целенаправленно украинской верхушкой для того, чтобы спровоцировать на мощный ответ. Они же понимают, что если мы ответим, то мало не покажется. И делается это для того, чтобы показать всему миру: вот видите, Россия не хочет мира, Россия — агрессор», — предположил Джабаров.

По его мнению, участившиеся удары беспилотников призваны исключительно спровоцировать на жесткий ответ.

По данным Министерства обороны России, силами противовоздушной обороны (ПВО) вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны, несколько десятков дронов пытались атаковать Подмосковье — над областью были сбиты 63 БПЛА.