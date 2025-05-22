Юной последовательнице Битцевского маньяка предъявили обвинение в российском регионе

В Бердянске СК предъявил 14-летней жительнице обвинение в убийстве ребенка

Несовершеннолетней жительнице Бердянска, задержанной за расправу над семилетним ребенком, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

14-летней школьнице вменяется пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица») УК РФ. По версии следствия, вечером 16 мая она встретила знакомую девочку на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы завода Азовкабель. Во время прогулки подросток нанесла ребенку удары молотком по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На допросе задержанная дала признательные показания. Также сообщалось, что возле тела она оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину. Подросток помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте. Ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза.