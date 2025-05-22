Загитова: Думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, но пока мало материала

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о желании выпустить собственный разговорник. Этим она поделилась на шоу Евгении Медведевой, запись доступна на YouTube-канале «БеС комментариев».

Загитова вспомнила о мерче со словом «безызбежно», которое она произнесла во время интервью в 2023 году, после чего попадала под шквал критики. «Да, я монетизировала это все. Моя личная идея. Думала над тем, чтобы сделать свой разговорник на самом деле, но пока у меня мало материала. Поэтому мы работаем над этим», — заявила спортсменка.

Ранее в том же интервью Загитова рассказала о мужчине своей мечты. По словам фигуристки, он должен быть похож на ее отца. «Он должен унаследовать его доброту, искренность, наверное, вместе с честностью. Работоспособность. Потому что у меня папа — просто машина», — объяснила она. Загитова добавила, что многие мужчины ее боятся.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.