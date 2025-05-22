Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маттео Арнальди
Сегодня
20:15 (Мск)
Новак Джокович
Женева
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Лучано Дардери
Гамбург (м)
Даллас Старз
24 мая
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
19:27, 22 мая 2025Спорт

Загитова рассказала о желании выпустить собственный разговорник

Загитова: Думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, но пока мало материала
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о желании выпустить собственный разговорник. Этим она поделилась на шоу Евгении Медведевой, запись доступна на YouTube-канале «БеС комментариев».

Загитова вспомнила о мерче со словом «безызбежно», которое она произнесла во время интервью в 2023 году, после чего попадала под шквал критики. «Да, я монетизировала это все. Моя личная идея. Думала над тем, чтобы сделать свой разговорник на самом деле, но пока у меня мало материала. Поэтому мы работаем над этим», — заявила спортсменка.

Ранее в том же интервью Загитова рассказала о мужчине своей мечты. По словам фигуристки, он должен быть похож на ее отца. «Он должен унаследовать его доброту, искренность, наверное, вместе с честностью. Работоспособность. Потому что у меня папа — просто машина», — объяснила она. Загитова добавила, что многие мужчины ее боятся.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    55-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в прозрачном наряде

    Варламов пожаловался на отвратительные бургеры в США

    Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

    В Италии вынесли приговор россиянину-координатору побега Артема Усса

    Стал известен масштаб разрушений при массированном ударе ВСУ по Льгову

    В Москве закроют несколько станций метро

    Российские врачи провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП

    Полицейские сняли буйную пассажирку с рейса, избили ее и попали на видео

    Российскую «Крону» предложили установить на БМП-2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости