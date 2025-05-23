Москалькова заявила об остающихся на Украине десятках жителей Курской области

Москалькова: На Украине остаются 34 жителя Курской области

На территории Сумской области остаются 34 жителя Курской области. Об остающихся на Украине десятках россиян в своем Telegram заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — написала Москалькова.

В рамках первого обмена, который состоялся в пятницу, 23 мая, Киев вернул 270 российских военнопленных, а также 120 гражданских лиц, среди которых 20 жителей Курской области. Они находились в изоляции с февраля 2025 года.

Омбудсмен описала состояние вернувшихся курян. По ее словам, люди физически и морально устали, поэтому сейчас им окажут необходимую поддержку для возвращения к мирной жизни.

Ранее омбудсмен неоднократно заявляла, что Киев затягивает возвращение российских граждан, незаконно удерживая их на территории Украины.

О проведении обмена пленными по принципу «1000 на 1000» Россия и Украина договорились по итогам первых за три года прямых переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Ожидается, что процедура продлится в течение три дня. Минобороны России также заявило о планах продолжить обмен в ближайшие дни.