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11:40, 24 мая 2025Интернет и СМИ

90-летняя телеведущая назвала исключенные из меню ради здоровья продукты

90-летняя ведущая Мэри Берри заявила, что не употребляет переработанные продукты
Юлия Герасимова (редактор)
Мэри Берри

Мэри Берри. Фото: IMAGO / Gareth Evans / News Images / Globallookpress.com

90-летняя телеведущая и звезда шоу «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off) Мэри Берри назвала продукты, которые она исключила из меню, чтобы поддерживать здоровье в пожилом возрасте. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам Бэрри, она предпочитает выбирать свежие ингредиенты для своих блюд. «Я избегаю переработанных продуктов. Абсолютно и точно. Мне нравится закупаться в фермерских магазинах и мне все равно, если ли на овощах какие-то бугорки. (...) А если я иду к мясникам, так помимо хорошего мяса получу и совет», — отметила телеведущая.

Также Берри добавила, что не придерживается популярного тренда на употребление в пищу кудрявой капусты кале. Ведущая уточнила, что обычно кормит этим продуктом своего пони.

Ранее сообщалось, что 82-летний радиоведущий и диск-жокей Тони Блэкберн в эфире британского ток-шоу «Лоррейн» назвал две привычки, которые помогают ему поддерживать здоровье. Ведущий заявил, что старается не напрягать себя физическими нагрузками и не употребляет мясо.

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