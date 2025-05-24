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23:00, 24 мая 2025Спорт

Автомобиль чемпиона России по футболу остановила ДПС

Автомобиль игрока ФК «Краснодар» Кривцова остановили сотрудники ДПС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Автомобиль полузащитника футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Никиты Кривцова остановили сотрудники ДПС после празднования победы команды в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что после остановки автомобиля Кривцов вышел из салона и кому-то позвонил. Предположительно, он мог выпить шампанское в раздевалке, после чего сел за руль.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Горожане» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили московское «Динамо» со счетом 3:0 и обошли петербургский «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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