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11:19, 24 мая 2025Спорт

Роднина назвала самую яркую фигуристку десятилетия

Ирина Роднина: Медведева — самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала самую яркую фигуристку десятилетия. Своим мнением она поделилась в разговоре со Sport24.

«Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие? Уже не раз говорила, что мне в свое время очень понравилась Медведева. Она нравилась катанием, отношением, трезвым взглядом, умными глазами и потрясающей волей», — заявила Роднина.

Депутат отметила, что успех спортсмена зависит не только от таланта, но и от работы тренеров и хореографов. «Важны очень много обстоятельств. Знаю кучу примеров, когда ребята, которые потрясающие катались, не показывали никаких результатов на официальных соревнованиях», — сказала она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 она завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете, в котором уступила в борьбе за золото другой россиянке Алине Загитовой. В 2021 году спортсменка завершила карьеру.

16 мая Роднина отказалась считать Камилу Валиеву самой популярной фигуристкой в России. «Сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — подытожила Роднина.

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