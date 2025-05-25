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18:44, 25 мая 2025Спорт

Названа сумма выплат «Краснодару» за победу в чемпионате России

Metaratings.ru: «Краснодар» получит 1,25 миллиарда рублей за победу в РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Футбольный клуб «Краснодар» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/2025 получит 1,25 миллиарда рублей. Об этом стало известно Metaratings.ru.

По информации источника, петербургский «Зенит», расположившийся на втором месте в чемпионате России, выручит 1,091 миллиарда рублей, а ЦСКА, занявший третье место, заработает 1,004 миллиарда рублей. Отмечается, что это прогнозируемые выплаты командам.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России 24 мая. «Быки» в заключительном туре РПЛ разгромили московское «Динамо» и обошли «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

«Краснодар» был основан в феврале 2008 года. До нынешнего сезона лучшим результатом команды в РПЛ было серебро в прошлом чемпионате.

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