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11:31, 25 мая 2025Россия

Российский военный медик под огнем танка эвакуировал семь раненых сослуживцев

РИА Новости: Военный медик под огнем танка эвакуировал семь раненых сослуживцев
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Военный медик с поля боя эвакуировал семь раненых сослуживцев под огнем танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сам разведчик-санитар с позывным Галл, его цитирует РИА Новости.

По его словам, когда российские военные в Запорожской области начали проводить эвакуацию раненых, бойцы ВСУ попытались добить получивших ранения военных.

«И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам, и работали сбросами. Семь человек. Двое были неходячие, то есть ребятам перебило ноги и они самостоятельно передвигаться не могли. Мы выносили их на носилках в пешем порядке», — рассказал военный.

Он добавил, что эвакуационная группа вместе с ранеными прошла около двух километров пешком. Все это время бойцы ВСУ пытались обстрелять их из танка и атаковали группу с помощью беспилотников. Дойти до точки назначения военнослужащим помогла погода, раненых удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Татарстане врачи извлекли осколок из бьющегося сердца бойца специальной военной операции. Врачи около часа изучали общую картину и строили реконструкцию сердца.

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