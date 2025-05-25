В «Торпедо» назвали место проведения домашних игр РПЛ

Директор «Торпедо» Скородумов: Основным стадионом клуба заявлена «Арена-Химки»

Генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов назвал место проведения домашних матчей клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

«На следующий сезон у нас "Арена-Химки" заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион "Лужники"», — заявил Скородумов. Он отметил, что строительство собственной арены продолжается, и выразил надежду на то, что весной команда сможет играть там.

«Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в РПЛ.

В последний раз «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2022/2023. Лучшим результатом команды в элитном дивизионе является третье место в 2000 году.