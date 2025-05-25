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07:25, 25 мая 2025Путешествия

Все аэропорты московского региона перешли к работе в штатном режиме

Росавиация: Из-за ограничений в московском регионе 7 рейсов поменяли маршрут
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

К 7.00 по московскому времени 25 мая все аэропорты московского региона перешли к работе в штатном режиме. За время действия ограничений семь рейсов были вынуждены поменять маршрут и уйти на запасные аэродромы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Четыре из [этих рейсов] уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — отметил Кореняко. Отмечается, что ограничения нужны были, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ограничения в течение ночи несколько раз вводились в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский, во Внуково, также временно не принимал и не выпускал самолеты аэропорт Калуги.

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