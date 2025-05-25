Росавиация: Из-за ограничений в московском регионе 7 рейсов поменяли маршрут

К 7.00 по московскому времени 25 мая все аэропорты московского региона перешли к работе в штатном режиме. За время действия ограничений семь рейсов были вынуждены поменять маршрут и уйти на запасные аэродромы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Четыре из [этих рейсов] уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — отметил Кореняко. Отмечается, что ограничения нужны были, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ограничения в течение ночи несколько раз вводились в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский, во Внуково, также временно не принимал и не выпускал самолеты аэропорт Калуги.