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09:26, 26 мая 2025Россия

Лишившийся ноги участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежной политики

Раненный на СВО Шамаев вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, после которой ему ампутировали часть ноги, и вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Во время выполнения боевого задания в феврале 2025 года Шамаев получил тяжелое ранение. После курса лечения и реабилитации в военно-клиническом госпитале он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что на время участия Шамаева в СВО трудовой контракт с ним был приостановлен в установленном порядке. Занимавшая пост Шамаева до его возвращения чиновница Надежда Мохначеская заявила, что возвращение Шамаева — пример успешной социализации участника СВО .

Шамаев заключил контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. Он получил ранение в феврале 2025 года. Министр подорвался на мине и лишился ноги.

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