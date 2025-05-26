В России заявили о применении «другого» оружия в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Водолацкий: Россия применит другое оружие при поставках ВСУ дальнобойных ракет

Россия применит «другое» оружие в случае поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«В случае если информация [о поставках Киеву дальнобойного вооружения] подтвердится практически, мы будем применять уже другое оружие, для того чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — заявил парламентарий.

Этими словами политик прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин назвал мрачным решение Запада по оружию для Украины. По его словам, они давно шли к снятию ограничений дальности в поставках, но их всегда останавливало нежелание усугублять плохие отношения с Россией.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что подобными действиями власти западных стран не только злоупотребляют терпением Москвы, но и вынуждают Россию расширить буферную зону у своих границ.