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19:54, 27 мая 2025Путешествия

Британские пенсионеры остались без жилья в Испании из-за наплыва туристов

DM: Британские пенсионеры остались без жилья на курортах Испании из-за туристов
Алина Черненко

Фото: dailymail.co.uk

Британские пенсионеры остались без жилья на курортах Испании из-за наплыва туристов. Об этом пишет таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, владельцы недвижимости в таких популярных местах отдыха, как Марбелья, Торремолинос или Бенальмадена, «помешались» на сдаче своего жилья в аренду с помощью сервиса Airbnb.

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Теперь вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты с экспатами из Великобритании, они предлагают туристам пожить в своих домах три-четыре месяца по гораздо более высоким ценам. Поэтому пожилые британцы, которые раньше могли себе позволить снимать жилье круглый год, начали массово перебираться в аэропорты, где платить за аренду не надо.

Один из таких пенсионеров, 69-летний Джон Браунвуд, который уже полгода живет в зале вылета аэропорта имени Пабло Пикассо в Малаге, признался в беседе с журналистами таблоида, что он старается вести себя прилично и не привлекать внимания.

«Главное — найти что-то мягкое, чтобы спать, потому что пол очень жесткий и неудобный. Картон подойдет, но все остальное мягкое, что я нахожу, я складываю в тележку», — поделился Браунвуд.

Мужчина рассказал, что правительство Великобритании выплачивает ему пенсию, которую он раньше копил в течение нескольких месяцев, а затем арендовал дом на побережье.

«Это может быть около 400 евро (примерно 36,1 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц. Но когда наступает лето, хозяева выгоняют вас, потому что знают, что могут получить больше от отдыхающих. Так что приходится возвращаться в аэропорт», — посетовал британец, добавив, что он бы ни за что не поехал на родину, так как погода в Испании намного лучше и там солнечно.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших аэропортов Мадрида выбрали для ночевки сотни бездомных. Большинство из них оказались беженцами.

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