Вылетевший из РПЛ клуб за день покинули восемь футболистов

Восемь футболистов покинули воронежский «Факел» за один день. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В понедельник, 26 мая, четверо игроков вернулись в клубы, у которых они были арендованы. Еще у троих футболистов закончились контракты, которые не стали продлевать. 32-летний защитник Сергей Брызгалов объявил о завершении карьеры. Футболист войдет в тренерский штаб воронежской команды.
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал годовой бюджет воронежского клуба. По его словам, он составляет один миллиард рублей.
«Факел» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 11 мая. Команда на своем поле проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать выше 15-го места.