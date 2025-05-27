Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
3:0
Завершен
Александар Вукич
Ролан Гаррос (м)
УНИКС
97:90
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Флорида Пантерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Кристина Букша
Ролан Гаррос (ж)
00:25, 27 мая 2025Спорт

Вылетевший из РПЛ клуб за день покинули восемь футболистов

Вылетевший из РПЛ «Факел» за день покинули восемь футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Восемь футболистов покинули воронежский «Факел» за один день. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 26 мая, четверо игроков вернулись в клубы, у которых они были арендованы. Еще у троих футболистов закончились контракты, которые не стали продлевать. 32-летний защитник Сергей Брызгалов объявил о завершении карьеры. Футболист войдет в тренерский штаб воронежской команды.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал годовой бюджет воронежского клуба. По его словам, он составляет один миллиард рублей.

«Факел» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 11 мая. Команда на своем поле проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать выше 15-го места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроновод ВСУ обратился к российским военным с необычной просьбой

    У женщины удалили опухоль с волосами, зубами и подобием глаза

    Названа неожиданная причина чувствительности зубов

    Узбекистан решил упростить въезд для граждан России

    Вылетевший из РПЛ клуб за день покинули восемь футболистов

    Мирные жители встретили российских военных объятиями и попали на видео

    Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

    Популярный актер заявил о приоритете ментального здоровья над уборкой

    В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро

    Стало известно о формировании «очень красивого котла» для ВСУ на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости