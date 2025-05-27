Вылетевший из РПЛ клуб за день покинули восемь футболистов

Вылетевший из РПЛ «Факел» за день покинули восемь футболистов

Восемь футболистов покинули воронежский «Факел» за один день. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 26 мая, четверо игроков вернулись в клубы, у которых они были арендованы. Еще у троих футболистов закончились контракты, которые не стали продлевать. 32-летний защитник Сергей Брызгалов объявил о завершении карьеры. Футболист войдет в тренерский штаб воронежской команды.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал годовой бюджет воронежского клуба. По его словам, он составляет один миллиард рублей.

«Факел» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 11 мая. Команда на своем поле проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать выше 15-го места.