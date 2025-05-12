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13:15, 12 мая 2025Спорт

Гендиректор вылетевшего из РПЛ клуба назвал годовой бюджет команды

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Годовой бюджет клуба миллиард рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал годовой бюджет воронежского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, он составляет один миллиард рублей. «При этом нет долгов по зарплатам. Почему? Потому что мы не покупаем игроков за большие деньги», — заявил функционер.

Ранее «Факел» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 мая команда на своем поле проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать выше 15-го места.

В сентябре прошлого года стал известен бюджет футбольного клуба «Зенит» на сезон-2024/2025. Он оставил 17 миллиардов рублей, это самый высокий показатель в РПЛ.

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