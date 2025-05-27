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12:38, 27 мая 2025Мир

Захарова уличила Мерца в самопиаре из-за его решения по Украине

Захарова заявила, что Германия загонит себя в яму решением по оружию для Киева
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Канцлер Германии Фридрих Мерц захотел позаниматься самопиаром, вряд ли он был уполномочен говорить за другие государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, где присутствует корреспондент «Ленты.ру». Таким образом дипломат прокомментировала слова немецкого политика об отмене ограничений на дальнобойность ракет, передаваемых Западом Украине.

«Берлин загонит себя в яму решением снять ограничения на дальность применения оружия Киевом, оно не изменит ход СВО», — подчеркнула спикер.

О соответствующем решении канцлера ФРГ стало известно накануне. Он заявлял, что вместе с Германией ограничения по дальнобойному оружию, поставляемому Украине, сняли Великобритания, Франция и США.

Позже Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника написала, что этот план «мертв», так как США не готовы предоставить свою помощь.

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