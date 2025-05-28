Одна страна согласилась принять второй раунд переговоров России с Украиной

Турция вновь согласилась принять второй раунд переговоров России и Украины

Турция вновь согласилась принять второй раунд переговоров России и Украины, однако власти страны сомневаются, что они пройдут в текущую неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Готовность принять переговоры была выражена, ожидаем конкретики», — отметил собеседник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва объявит о новом раунде переговоров между РФ и Украиной в ближайшее время. Он указал, что на прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые были проведены впервые с весны 2022 года, Москва настаивала на отмене дискриминационных законов, введенных Киевом. Министр добавил, что российская сторона не откажется от этого требования.

При этом Владимир Зеленский отказался от двусторонних переговоров Украины с Россией на территории Белоруссии, сославшись на то, что оттуда якобы «летали ракеты».